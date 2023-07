Alejo Veliz Milan: spunta la cifra! La richiesta del Rosario Central… Per l’attaccante classe 2003 è corsa a due con il Toro

Ultimo nome del mercato del Milan è quello di Alejo Veliz, giovane attaccante del classe 2003 del Rosario Central. Il giocatore sarebbe un obiettivo soprattutto nel caso in cui Colombo partisse, ma gli ostacoli per il suo arrivo non mancano.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il primo riguarderebbe il presso: il club chiede 14 milioni per lui. Una cifra importante che porterebbe i rossoneri ad aspettare. Il giocatore, infatti, tra qualche mese prenderà il passaporto comunitario.

