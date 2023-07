Il Parma potrà contare ancora su Man e Mihaila, a confermarlo è stato l’agente Giovanni Becali ai microfoni di Playsport RO

Il Parma potrà contare ancora su Man e Mihaila, a confermarlo è stato l’agente Giovanni Becali ai microfoni di Playsport RO. Le sue dichiarazioni:

«Entrambi continueranno nel club a cui appartengono. A un certo punto c’era interesse per Man da parte del Fenerbahce ma ha ancora due anni e mezzo di contratto con il Parma e resterà. Mihaila è nella stessa situazione e ha un periodo di recupero da affrontare. Spero che entrambi facciano una buona stagione in Serie B e diventino giocatori fondamentali per il Parma»

