L’Inter è sempre alla ricerca del portiere e Sommer è sempre in cima alla lista di Marotta anche se i tempi si stanno allungando.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà del portiere è chiara ed è quella di andare in nerazzurro. Si sta comportando da professionista al Bayern Monaco senza creare casino nello spogliatoio e attende che i bavaresi gli diano l’ok per andare in Italia. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso, ma i nerazzurri hanno l’accordo con lo svizzero.

