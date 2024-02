Alex Sandro a SKY: «Sono risultati che ci sono, può succedere a tutti». Le parole del terzino brasiliano della Juve

Alex Sandro, a SKY, ha parlato così dopo Verona–Juve.

MOMENTO– «Sono risultati che ci sono, può succedere a tutti. Pensiamo a queste partite, dove abbiamo perso punti, siamo in un momento da cui dobbiamo riprenderci presto. Dobbiamo fare il nostro meglio».

OBIETTIVI – «Dobbiamo resettare e ricominciare da zero. Seguire la nostra strada, il nostro percorso e dobbiamo fare di meglio noi, come tutti. Dobbiamo fare qualcosa in più ed è quello che è mancato. Dobbiamo tornare al nostro meglio».

EMPOLI – «Tutti i punti persi qui alla Juventus sono pesantissimi, non solo con l’Empoli. Dobbiamo migliorare negli allenamenti, essere più concentrati e tornare al meglio»

MODULO – «Conosco Allegri da diverso tempo, quando sente di cambiare cambia, noi giocatori abbiamo risposto bene. E’ una sua forza, conosce i giocatori che possono cambiare ruolo e può essere un qualcosa in più»

