Alex Sandro come Bonucci: per la Juve è sul mercato e può essere ceduto. I dettagli della situazione del difensore brasiliano

Alex Sandro, come Bonucci, per la Juve è considerato come un giocatore sul mercato che quindi potrebbe essere ceduto durante la sessione estiva. A riferirlo è Tuttosport.

Il futuro del difensore brasiliano, alla prese con un piccolo problema fisico dopo aver subito un colpo nell’amichevole vinta a Los Angeles contro il Milan, al momento resta comunque un’incognita nonostante la posizione del club.

The post Alex Sandro come Bonucci: per la Juve è sul mercato. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG