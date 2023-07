Kim ringrazia l’ex Juve: «Al Bayern mi aiuta molto per crescere insieme». Le dichiarazioni del difensore ex Napoli

Kim, ex difensore del Napoli, ha dedicato un messaggio a De Ligt, suo nuovo compagno di squadra al Bayern Monaco. Queste le parole sull’ex Juve riportate da Sportitalia.

KIM – «De Ligt? Mi sta aiutando molto, parliamo molto e cresciamo insieme. Mi sento bene, non è facile perché non sono al top della forma. Voglio continuare a lavorare per entrare al massimo della mia condizione»

