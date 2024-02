Il terzino della Juve Alex Sandro ha parlato dopo l’amaro pareggio di 2-2 in casa del Verona nella 25^ giornata di Serie A

Ai microfoni di DAZN, Alex Sandro parla così della partita della Juve contro il Verona e delle ambizioni scudetto, favorendo l’Inter.

ALEX SANDRO – «Penso che abbiamo perso un po’ di concentrazione, che in questo percorso è stato la nostra forza. Dobbiamo essere solidi e tutti noi dobbiamo dare qualcosa in più per tornare a vincere. Senza Champions? Giocare una volta a settimana è diverso, ma la cosa più importante è rimanere concentrati. Con una partita a settimana abbiamo più allenamenti e possiamo provare più cose. Sul cambio di modulo penso che sia una cosa positiva. La squadra è abituata al 3-5-2, se cambiamo possiamo perdere qualcosa. La cosa più importante è non perdere spaziature e concentrazione. Io allo Scudetto ci credevo. Inizio tutti i campionati per vincerli».

