Alex Sandro in Arabia: via libera della Juve alla cessione. Maxi risparmio in caso di addio del brasiliano al club bianconero

Secondo La Gazzetta dello Sport Alex Sandro sarebbe finito nel mirino di un club arabo che alcune fonti indicano come l’Al Nassr. Il calciomercato Juve sarebbe lieto di liberarsi dello stipendio pesantissimo del brasiliano, per il quale è scattato il rinnovo automatico per un’altra stagione, e per questo spera che l’offerta in arrivo possa soddisfare il giocatore.

La cessione del brasiliano, fosse anche a zero, permetterebbe ai bianconeri di risparmiare 12 milioni lordi e di andare sul mercato per reperire un sostituto che guadagni di meno.

