Un attaccante può incidere anche senza segnare con continuità: è quanto sta facendo negli ultimi il Ninho Maravilla.

I giudizi sul mercato estivo dell’Inter erano praticamente tutti buoni con la postilla del reparto offensivo: gli innesti di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non convincevano quasi nessuno tanto è vero che anche a gennaio le voci riguardanti l’arrivo di un ipotetico quinto attaccante sono brulicate.

Alexis Sanchez

Smentiti gli scettici

L’eredità era pesante per tutti: l’Inter ha cambiato 3 quarti del reparto la scorsa estate ed a dire addio sono stati Dzeko e Lukaku, non 2 qualunque. Arnautovic e Sanchez però sono sempre stati difesi da società e staff tecnico ed ora che Thuram è fermo ai box i risultati si vedono. Chiaramente i numeri dei goal sono ancora pochini ma nelle ultime gare entrambi hanno fatto il loro dovere. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il cileno abbia messo la propria firma su 6 delle ultime 11 partite comprese semifinale e finale della SuperCoppa italiana. Anche ieri è arrivato l’assist per il quarto goal, quello di Frattesi; il Ninho Maravilla rispetto alla precedente parentesi in nerazzurro è tra l’altro anche “silente” e per nulla polemico. Le reti segnate sono solo 2 ma da anni ormai gioca in una posizione più “da numero 10” che da centravanti.

Scenari futuri

L’ex Arsenal, Barcellona ed Udinese tra le altre ha firmato un contratto annuale e molto probabilmente lascerà l’Inter a fine stagione; tuttavia le chance di rinnovo non sarebbero così basse.

