Il tecnico della Real Sociedad è ritornato sul match di Champions League contro l’Inter, terminato in pareggio: le parole

In conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Mallorca, l’allenatore della Real Sociedad ritorna sulla sfida di Champions League pareggiata con l’Inter, con non pochi rimorsi.

LE PAROLE- «Non siamo dove dovremmo essere, avremmo dovuto vincere quelle due partite che abbiamo perso a Madrid. Avremmo dovuto vincere la partita contro l’Inter, così come contro Celta e Girona, l’unica partita che non abbiamo giocato bene è stata contro il Las Palmas, poi abbiamo sempre ribaltato la situazione»

