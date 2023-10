Dieter Hoeness, ex leggenda del Bayern Monaco, ha parlato di Benjamin Pavard e del suo passaggio all’Inter: le parole

La mancanza del nerazzurro Benjamin Pavard comincia a farsi sentire tra le fila del Bayern Monaco. Queste le dichiarazioni di Dieter Hoeness, ex leggenda del club, a Sport1.

PAVARD- «Abbiamo sostenuto ai tempi il suo passaggio al Bayern e mi dispiace che non giochi più in Bundesliga. Benji ha fornito grandi prestazioni quasi per tutta la sua permanenza in Baviera. Attualmente manca nella difesa del Bayern. Sono rimasto sorpreso anche dal fatto che il passaggio all’Inter sia avvenuto così in fretta. È un peccato, ma era sua espressa volontà lasciare la Germania».

CRITICHE RICEVUTE DA PAVARD- «Mi ripeterò. Ha sempre mostrato prestazioni solide, superiori alla media al Bayern, con pochissimi punti bassi. C’è stato un breve periodo in cui ha avuto un piccolo calo di prestazioni, ma Benji è stato una risorsa per il club e ha fatto un ottimo lavoro. Ha anche giocato un ruolo chiave nelle ultime stagioni dove il Bayern ha vinto sei titoli»

L’articolo Pavard, senti Hoeness: «Manca molto al Bayern Monaco» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG