Federico Zancan ha parlato della sfida di domani che vedrà come protagoniste Inter e Torino: l’opinione del giornalista

In onda su Sky Sport, Federico Zancan si sintonizza sul match tra Torino ed Inter, in programma domani 21 ottobre. Le sue considerazioni sui nerazzurri.

LE PAROLE- «Inter? Mi aspetto una buona squadra, non può perdere terreno. Mi aspetto sempre che vada in campo per vincere. Il Torino sottotono quest’anno, male il derby. Sembra una squadra scomoda ma non ti da l’impressione di essere al picco della forma e dell’entusiasmo. I nerazzurri hanno avuto qualche passo falso che ci sta. Giusto essere esigenti, ma ci può stare. Anche se il pareggio col Bologna stona ed ha fatto tornare alla memoria la scorsa stagione».

L’articolo Zancan sull’Inter: «Non può perdere terreno. Mi aspetto questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG