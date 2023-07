Con l’ufficialità di ieri relativa alla chiusura delle trattative tra club, Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter: conosciamolo

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato da parte dell’Inter l’acquisto di Davide Frattesi. Il centrocampista arriva in prestito on obbligo di riscatto dal Sassuolo. Per chi non lo conoscesse, il club nerazzurro, tramite il proprio sito ufficiale (inter.it), svela 10 curiosità sul nuovo arrivato.

Le prime cinque curiosità

L’IDOLO NERAZZURRO: JULIO CESAR – «Centrocampista dinamico e con il vizio del gol, Frattesi è un giocatore molto abile negli inserimenti. Da bambino giocava prevalentemente da esterno, ma era affascinato dal ruolo del portiere: il giocatore nerazzurro che l’ha emozionato di più da ragazzo non poteva che essere Julio Cesar».

SOGNO AZZURRO – «La Nazionale italiana ha sempre rappresentato un sogno per Davide, che ha debuttato con la maglia azzurra il 4 giugno 2022 a Bologna contro la Germania. Frattesi non sapeva di essere stato convocato: è stato informato al telefono da un amico che voleva complimentarsi con lui. Un sogno che prosegue ancora oggi: la sua prima rete con l’Italia è arrivata contro l’Olanda nella finale terzo posto dell’ultima Nations League. Un gol rimasto nel cuore di Frattesi, quello che l’ha emozionato di più in tutta la sua carriera finora».

TRATTORE NERAZZURRO – «L’Inter ha presentato Frattesi con l’emoji di un trattore: Davide usa spesso questa immagine sui propri profili social, perfetta per descrivere le sue caratteristiche in campo».

LA PASSIONE PER IL TENNIS – «Da bambino Frattesi si divideva tra calcio e tennis, una passione che non l’ha mai abbandonato. Il suo idolo sportivo al di fuori del calcio è Roger Federer, esempio di classe e tecnica. Quando era alla Lazio si allenava tre volte a settimana con il pallone e due sul campo da tennis: nel tentativo di imitare il fuoriclasse svizzero potrebbe aver rotto qualche racchetta».

FRATTESI E LE SFIDE ALL’INTER – «Nella scorsa stagione Davide è andato a segno contro l’Inter in entrambe le partite giocate con il Sassuolo, concluse però con due vittorie nerazzurre. San Siro è uno stadio che lo esalta: nell’ultimo campionato ha realizzato un gol anche in casa del Milan».

Le ultime cinque curiosità

DUELLI IN VELOCITÀ – «Frattesi non appare nelle classifiche dei giocatori più veloci della Serie A, ma si esalta nei duelli uno contro uno: niente lo esalta di più come arrivare su un pallone vagante prima di un avversario più veloce di lui».

IL PIATTO PREFERITO – «Nato e cresciuto a Roma, il piatto preferito di Frattesi non poteva che essere un grande classico della cucina romana: pasta cacio e pepe».

I VIDEOGIOCHI E LE SFIDE CON SCAMACCA – «Frattesi è un grande appassionato di videogiochi, come il suo amico ed ex compagno Gianluca Scamacca. I due sono cresciuti insieme a Fidene e hanno condiviso diversi momenti delle rispettive carriere: ai tempi del Sassuolo le sfide alla console tra i due terminavano spessissimo con la vittoria di Davide».

LA MUSICA PRE PARTITA – «Davide non ha un cantante preferito, ma ascolta principalmente musica italiana e reggaeton. Discorso diverso quando deve scendere in campo: prima della partita preferisce scegliere canzoni che gli possano dare la carica in vista della sfida».

UN HOBBY SPECIALE – «Oltre al calcio e allo sport, Frattesi si dedica a un hobby particolare: quando non deve giocare o non si allena Davide ama andare a pesca».

