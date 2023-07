I nerazzurri stanno negoziando la cessione ad una cifra monstre dell’estremo difensore titolare della scorsa stagione.

Andre Onana è sempre più vicino al Manchester United: il club inglese deve solo aumentare di qualche milione l’offerta all’Inter per assicurarsi l’ex Ajax. Il piano di Marotta e Ausilio prevede ben 4 entrate con i 55/60 milioni ricavati dal camerunese; lo riporta Sky Sport. La prima notizia riguarda la quasi certezza dell’addio di Samir Handanovic perché i nerazzurri hanno intenzione di comprare 3 portieri ed 1 attaccante, si tenterà di fare il possibile per Romelu Lukaku.

Alex Cordaz

Dirà addio anche Alex Cordaz dunque che dovrebbe andare all’Al Nassr insieme a Brozovic. Per quel che riguarda le possibili entrate dell’Inter, Yann Sommer ha una clausola che gli permette di cambiare squadra per lo stesso prezzo con cui è stato acquistato dal Bayern Monaco lo scorso gennaio, ovvero 6 milioni di euro. Poi i nerazzurri tenteranno di negoziare con lo Shakhtar Donetsk l’acquisto di Anatolij Trubin: l’ucraino ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe essere ceduto per 10 milioni. Il terzo portiere dovrebbe essere Raffaele Di Gennaro, ex Primavera che ora milita nel Gubbio.

