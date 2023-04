Allegri a Dazn: «Annata pesante, non è facile rincorrere». L’intervista dell’allenatore dopo Sporting Juve

Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Sporting Juve.

L’ANALISI – «Giornata meravigliosa, abbiamo abbiamo sofferto abbastanza a fine partita, rischiando di capitolare e andare ai supplementari. Bella partita dei ragazzi, con buone giocate, bisogna fare meglio negli ultimi 20 metri, dobbiamo migliorare».

I 15 PUNTI E LA CLASSIFICA – «Per noi la classifica aveva sempre un valore importante, perché avevamo 59 punti. Non è stato facile gestire le energie e rincorrere, bisogna giocare tutte le partite per vincere. Ora inizia il difficile, abbiamo responsabilità, siamo terzi e dobbiamo rimanere tra le prime quattro. Nelle ultime 4 abbiamo perso 3 partite, ma quel che è stato è stato, da domani pensiamo a Napoli, Bologna, Lecce. Bisogna far tot punti per restare nelle prime quattro. L’anno prossimo la Juve deve giocare la Champions».

COME HA GESTITO IL GRUPPO PER LA SENTENZA – «Sapevamo che la sentenza sarebbe arrivati, i ragazzi son rimasti sereni. Dall’esterno sembra facile, direi che fino a questo momento è stata un’annata pesante, devi rincorrere e giocare obbligatoriamente per vincere e recuperare quelle davanti. In questa situazione perdi partite che in determinate partite non avresti perso».

NAPOLI – «Bisogna rimanere sereni. Da qui a fine campionato abbiamo tot di punti da fare per rimanere tra le prime quattro. Dobbiamo essere bravi , iniziamo domenica col Napoli , poi vedremo più avanti, abbiamo la semifinale con l’Inter e la semifinale di Europa League».

