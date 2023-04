Matri: «Buona Juve, ma ha rischiato molto. Rabiot? Che ingenuità». Il commento dopo la qualificazione con lo Sporting

Matri a Dazn ha commentato la prestazione della Juve contro lo Sporting e la qualificazione in semifinale di Europa League col Siviglia.

LE PAROLE – «La Juve nei minuti finali ha rischiato molto. Nei primi 60 minuti ha approcciato bene, ha aggredito e non ha giocato bassa. E’ andata in vantaggio, poi c’è stata l’ingenuità di Rabiot. Negli ultimi 20 minuti ha sofferto un po’, ci poteva stare. Buona prova di personalità, non è mai semplice affrontare questa squadra».

