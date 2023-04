Dybala a Dazn: «Finale con la Juve? Col Siviglia sarà difficile». Il messaggio dell’argentino della Roma ai bianconeri

Dybala ai microfoni di Dazn ha lanciato messaggio alla Juve, possibile avversaria nella finale di Europa League. Queste le parole dell’argentino della Roma.

FINALE DI EUROPA LEAGUE CONTRO LA JUVE – «Finale contro la Juve? Non lo so, il Siviglia è una squadra difficile, conosce molto bene questa competizione. Prima dobbiamo vincere noi. Sarà una semifinale come tutte le partite. Poi se tutto va bene penseremo alla finale».

