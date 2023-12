Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo il fischio finale di Juve Napoli. Ecco cosa ha detto l’allenatore bianconero

Le parole di Massimiliano Allegri a Dazn dopo il fischio finale di Juve Napoli. Ecco cosa ha detto l’allenatore bianconero anche sulla lotta scudetto che coinvolge il Milan:

SOGNO SCUDETTO – «Vincere stasera è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è ottimo. Poi per quanto riguarda i sogni dobbiamo lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti, nella gestione della palla sbagliamo troppo e serve più lucidità. E’ stato un buon primo tempo. Nei momenti di difficoltà diventiamo un blocco granitico, loro hanno tenuto tanto la palla ma grande occasioni non ne hanno avute. Normale avere lo spirito che abbiamo avuto noi oggi».

