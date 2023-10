Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, si è espresso così dopo la vittoria conquistata dai bianconeri contro il Milan

Al termine di Milan Juve, Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

ARRABBIATURA NEL FINALE – «In quei momenti lì, nell’ultima mezzora soprattutto dopo il vantaggio contro una squadra in 10 in difficoltà che viene a pressare in maniera ordinata per recuperare la partita, bisognava allargare il campo, farlo diventare un aeroporto, fare passaggi più lunghi e andare a chiusura dell’azione in sicurezza con un tiro o continuando a passarci la palla. Invece giocavamo sul corto, abbiamo perso palloni e abbiamo fatto contrasti. In quel momento non si fanno ne passaggi corti ne contrasti, ma si va a chiudere l’azione. Su questo bisogna migliorare».

SULLA PRESTAZIONE – «La squadra ha fatto una bella partita veramente. Difensivamente nel primo tempo abbiamo concesso poco o niente al Milan. Siamo stati in equilibrio perché comunque Leao, indipendentemente che erano in 10, è un giocatore che da solo può creare azioni. E quindi diciamo che la squadra ha fatto bene. Dobbiamo essere contenti, ma dobbiamo migliorare quelle situazioni. Una volta abbiamo tirato e abbiamo preso un contropiede. Un’altra volta abbiamo perso palla per un passaggio ad un metro, divento matto per quelle situazioni e mi sono arrabbiato».

HUIJSEN PER GATTI – «Gatti era ammonito, ho detto magari gli scappa una volta e dopo è entrato Huijsen molto bene. Avevamo tre 2005, due2003, un 2000. I giocatori 2005 me li sono ritrovati fortunatamente, merito del lavoro che c’è stato dietro nel settore giovanile. Ha lavorato con una tranquillità e una serenità da trentenne».

COME STANNO VLAHOVIC E CHIESA – «Vlahovic sta molto bene, Chiesa era 3 settimane che non si allenava. Ha fatto mezzo allenamento, è entrato. Si è dato da fare, sono molto contento di come sono entrati così come di Milik e Kean che hanno fatto una buona partita».

GODERSI LA SERATA – «Stasera bisogna goderci la serata. E’ tutto merito dei ragazzi che hanno giocato di squadra, soffrendo. Sono vittorie tipiche della Juventus, però bisogna migliorare quel che ho detto prima. La classifica non conta ora, l’importante è arrivare in fondo e essere tra le prime 4».

SUI PUNTI – «Avere 20 punti dopo 9 partite vuol dire avere più di 2 punti di media a partita e questo porterebbe in Champions».

