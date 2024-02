Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Sky dopo il fischio finale del match contro il Verona

Massimiliano Allegri ha concesso un’intervista a Sky dopo Verona Juve.

COMMENTO – «Ho visto una Juve che ha la ncessità di riordinare le idee, comunque abbiamo un atteggiamento che non ci permette di conquistare i tre punti nelle partite. I ragazzi sono intelligenti e hanno capito il momento, abbiamo fatto due punti in quattro partite e non va bene».

ARRABBIATO – «Sì perché se a costruire ci vuole tanto tempo a distruggere ci vuole poco e quindi dobbiamo resettarci tutti e tornare a lavorare . Servirà un altro atteggiamento perché nel calcio niente viene per caso come quando vincevamo le partite nei primi quattro mesi con una convinzione diversa. Abbiamo pagato il pareggio con l’Empoli e la sconfitta di Milano, ora dobbiamo resettarci perché la Champions non l’abbiamo ancora raggiunta».

