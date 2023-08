Allegri a Sky: «E’ l’esordio che sognavo. Kostic? Non è sul mercato». L’intervista dopo la vittoria della Juve contro l’Udinese

Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro l’Udinese.

ESORDIO VINCENTE – «Esordio che sognavo? Si, soprattutto perché abbiamo fatto un secondo tempo non bellissimo, così abbiamo la possibilità di aggrapparci a quello per poter lavorare e migliorare. Il primo tempo è stato buono per intensità e circolazione della palla. Nel secondo non abbiamo fatto nè l’uno nè l’altro, un po’ per il caldo e per il 3-0. Bisogna migliorare per avere il comando del gioco».

LA PRESTAZIONE DI CHIESA – «E’ stato molto bravo, c’è da continuare. Se davanti riusciamo a stare ordinati e a dare pressione è normale che riusciamo ad alzare la squadra. Se davanti le punte non stanno dove devono stare e non corrono poi diventa un problema per quelli dietro e bisogna abbassarci».

MECCANISMI SULLA DESTRA – «Abbiamo un giocatore più lineare anche se Weah entra molto dentro al campo. Poi nel primo tempo c’era Miretti che si spostava molto sulla sinistra. Su questo dobbiamo migliorare. Federico deve fare 14-16 gol e per farli deve stare vicino alla porta».

COSE POSITIVE – «Dal punto di vista fisico manca, siamo solo alla prima partita e c’è saltata la partita di rodaggio in America col Barcellona. C’è grande spirito, un gruppo che ha voglia di fare un’annata per potersi riprendere quel che ci manca, cioè la Champions».

KOSTIC SUL MERCATO – «Assolutamente no, Kostic è un giocatore della Juve, sono molto fiducioso. E’ un giocatore di grande affidabilità di cui ha bisogno la Juventus. Stasera togliendo Cambiaso ho cercato di mettere Iling che va più dentro in campo perché Chiesa in quel momento stava facendo l’esterno, mettendo Kostic che è un giocatore lineare si davano le zuccate».

RUOLI SCOPERTI DOVE VORREBBE COPERTURA – «Da nessuna parte, stasera McKennie è entrato e ha fatto molto bene l’esterno a destra con grande fisicità e tecnica. La differenza è lo spirito da avere e mantenere, non dovremo accontentarci di una vittoria come quella di stasera ma lavorare sul secondo tempo».

LA PRESTAZIONE DI VLAHOVIC – «Vlahovic ha fatto una buona partita soprattutto all’inizio, nel secondo doveva giocare di più con la squadra».

The post Allegri a Sky: «E’ l’esordio che sognavo. Kostic? Non è sul mercato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG