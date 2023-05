Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Siviglia

Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato alla vigilia del match tra Siviglia e Juventus.

SIVIGLIA – «Sappiamo che troviamo una squada forte, che ha molta esperienza in queste partite, con punti deboli ma anche punti di forza. È una partita aperta, bisognerà essere molto bravi e anche fortunati, come è giusto in questo tipo di partite».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Devo ancora decidere, ho ancora due o tre dubbi che domani mattina scioglierò, anche perchè oltre non si può andare. All’andata nel secondo tempo siamo cresciuti, fisicamente stiamo molto bene e questo è positivo».

QUALI SONO I BALLOTTAGGI – «Ci sono un po’ di dubbi tra centrocampo, attacco e anche difesa. Tre dubbi, domattina sceglierò. Poi la partita è lunga, poi i cambi nelle ultime gare hanno fatto vedere di poter dare una mano. È successo a Bergamo e anche con la Cremonese. Siamo ormai a 15-20 giorni dalla fine della stagione, domani sarà un passaggio importante soprattutto perché dobbiamo andarci a prendere questa finale. Sarebbe una bella soddisfazione per noi».

DI MARIA – «Di Maria gioca. Dovrà fare una grande partita, in questo tipo di gare mi aspetto molto da lui».

GARA CHE VALE UNA STAGIONE – «Quando sei alla Juventus tutte le partite valgono una stagione. Noi sappiamo cosa abbiamo fatto e cosa dobbiamo ancora fare. Abbiamo passato dei periodi difficili ma belli e i ragazzi, senza nulla togliere ai nostri avversari, vogliono andare a prendersi questa finale perché dopo una stagione così intensa, divertente e diciamo anche folkloristica, dovremo giocare una bella partita. Sarà una bellissima serata da vivere, siamo fortunata a viverla. Il resto sono solo chiacchiere».

The post Allegri a Sky: «Ho ancora tre dubbi. Gara che vale una stagione? La vedo così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG