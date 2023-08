Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Sky dopo l’amichevole disputata contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo l’amichevole Juve Atalanta. Le sue dichiarazioni

ANALISI – «È stato un buon allenamento contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo c’era stanchezza ma la predisposizione a lavorare bene c’è».

PRESSING – «Stiamo lavorando con la disponibilità di tutti. Stasera in fase difensiva bisogna fare un plauso a Vlahovic e Chiesa che sono stati ordinati. Le due punte sono l’ago della bilancia. Siamo solamente all’inizio, domenica iniziano i tre punti».

STAGIONE INEDITA SENZA COPPE – «Inedita, anche io mi devo abituare, sono 13/14 anni che non facevo una partita a settimana. Vantaggio? Vedremo a marzo se saremo dentro le competizioni, altrimenti sarà uno svantaggio. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare di domenica in domenica».

MERCATO – «Sono contento della rosa che ho a disposizione, difficilmente arriveranno altri giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare quelli che abbiamo. Rispetto all’anno scorso ci saranno giocatori che miglioreranno molto».

CHIESA – «L’ho visto bene. Quest’anno ha gambe diverse, ma sono contento di lui come di Vlahovic, di Yildiz».

FIRMEREBBE PER AVERE QUESTO GRUPPO – «Inizieremo la stagione con questo gruppo, siamo coperti in tutti i ruoli. Da qui a 18 giorni non si sa cosa succederà ma io sono molto contento».

SODDISFATTO DA 1 A 10 – «Sono soddisfatto ma non bisogna farsi trarre in inganno da queste partite. Domenica inizia la stagione e bisogna farsi trovare pronti».

The post Allegri a Sky: «Inizieremo la stagione con questo gruppo. Difficilmente arriveranno giocatori nuovi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG