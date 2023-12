Allegri a Sky: «Juve di carattere contro un Napoli forte, i campionati li vince chi ha la miglior difesa». L’intervista dopo l’1-0

Allegri ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Napoli per 1-0 con un gol di Gatti.

L’ANALISI – «E’ un passo importante. Stasera per noi è un risultato positivo, che fosse stato il pareggio o la vittoria. La vittoria è meglio, ci consente di mettere il Napoli a meno 12. Questa è la cosa pià importante, perché anche stasera ha dimostrato di essere una squadra forte, di qualità e tecnica. Ci voleva una Juve, soprattutto nella parte finale della partita, di grande carattere. In quel momento lì il Napoli si è reso poco pericoloso nonostante avesse molto più possesso palla. Però è una squadra forte».

MIGLIORAMENTI DA FARE – «Non è questione di avversario. Il primo tempo è stato bello tra le due squadre, soprattutto quando riuscivamo ad aprire il gioco da una parte all’altra dove loro arrivavano in ritardo con i terzini perché giocavano molto stretti. Poi bisogna rallentare e tenere un po’ la palla, invece noi abbiamo questa cosa di accelerare subito per cercare di chiudere l’azione. Su questo dobbiamo migliorare, come successo dopo l’1-0 dove abbiamo cercato di fare il secondo gol, ma potevamo avere più gestione della palla, come in certi momenti della partita».

CLEAN SHEET – «I campionati di solito li vince chi ha la miglior difesa. Negli ultimi 12 anni solo un anno ha vinto la Juventus con 45 gol subiti, era l’anno del Covid, particolare, con gli stadi vuoti. Non subire gol non vuol dire difendersi vicino all’area sempre, ma avere una buona gestione della palla. Su questo stiamo lavorando».

GATTI GOLEADOR – «Gatti in area avversaria è molto pericoloso, lo dimostrano i numeri, non è che fa gol per combinazione. E’ molto bravo a cercare la palla e quindi questa sua spensieratezza lo porta a fare queste cose»

GLI ATTACCANTI NON SEGNANO PIU’ – «Per quanto riguarda gli attaccanti stasera abbiamo avuto un paio di situazioni favorevoli e non le abbiamo sfruttate. Ma gli attaccanti torneranno fare gol sicuramente».

VLAHOVIC E CHIESA – «Vlahovc ha crampi, vuol dire che ha lavorato molto bene come Chiesa per la squadra. Dobbiamo tenere il ritmo alto, cercare di dare pressione. Se gli attaccanti non fanno questo diventa tutto più difficile per noi».

The post Allegri a Sky: «Juve di carattere contro un Napoli forte, i campionati li vince chi ha la miglior difesa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG