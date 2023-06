Allegri Al Hilal, primo contatto: ha ascoltato l’offerta da 60 milioni. La risposta dell’allenatore della Juve

Allegri a Montecarlo ha avuto un primo contatto con gli emissari dell’Al Hilal per capire il progetto e ascoltare l’offerta triennale da circa 60 milioni complessivi. A rivelarlo è la giornalista Fabiana Della Valle attraverso un video pubblicato sul suo canale You Tube.

L’intenzione dell’allenatore della Juve è quella di rimanere in bianconero, ma non avrebbe detto né si né no all’Al Hilal. In questo momento la sensazione è che in lui prevale la voglia di portare avanti l’impegno preso nel 2021 fino al 2025. Bisognerà capire se nei prossimi giorni gli arabi rilanceranno aumentando l’offerta. Se Allegri decidesse di andare via la la Juve potrebbe virare su Tudor, mentre Conte è una suggestione. Nei prossimi giorni (potrebbe esserci un incontro tra l’allenatore ed Elkann) si capirà di più.

