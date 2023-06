Carlos Augusto Juve, Allegri dà il benestare: il piano per il terzino del Monza che piace all’allenatore per il futuro

Il nome di Carlos Augusto del Monza stuzzica la Juve e anche Allegri. Come riporta Gazzetta.it, infatti, il terzino da tempo è nel mirino dei bianconeri e piace all’allenatore che avrebbe dato il suo benestare a fare un investimento per la fascia in chiave futura.

La Juve, tuttavia, ha bisogno di trovare un eventuale accordo col Monza mediante un accordo che sia sostenibile per le casse bianconere.

