Acerbi non si nasconde: «Il giorno dopo fa ancora più male». Il difensore dell’Inter così all’indomani della finale persa

Acerbi, roccioso difensore dell’Inter, via Instagram ha pubblicato un messaggio per i tifosi nerazzurri all’indomani della finale di Champions League persa contro il Manchester City per 1-0.

ACERBI – «È inutile dirlo che il giorno dopo fa ancora più male. Abbiamo lottato e ci abbiamo creduto fino alla fine e VOI con noi. È giusto ringraziarvi perché sembrava di giocare in casa».

The post Acerbi non si nasconde: «Il giorno dopo fa ancora più male» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG