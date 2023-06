Carnesecchi Juve: può fare il vice di Perin. Szczesny in vendita L’idea del club sul futuro dei suoi portieri

E’ Carnesecchi il portiere a cui punta la Juve per il futuro. Come spiega Gazzetta.it, i bianconeri potrebbero mette in vendita Szczesny che guadagna molto di più di Perin.

L’ex Genoa diventerebbe quindi il numero 1 della Juve con Carnesecchi come vice per un primo periodo da apprendistato. La trattativa con l’Atalanta potrebbe impostarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in base a determinate condizioni.

