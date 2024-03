Massimiliano Allegri, ai microfoni della Rai, ha parlato della sconfitta della Juve contro il Napoli

Ai microfoni della Rai, Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione della Juve contro il Napoli.

NAPOLI JUVE – «L’amarezza è grande, perchè c’è una sconfitta arrivata dopo una buona prestazione. Abbiamo ancora 11 partite con 10 punti di vantaggio sulla quinta. Abbiamo fatto una buona partita ma purtroppo ne siamo usciti sconfitti, dobbiamo pensare all’Atalanta».

SECONDO POSTO – «Dobbiamo blindare la Champions e lavorare, dobbiamo essere bravi».

VLAHOVIC – «Non abbiamo subito grandi occasioni da gol, difensivamente abbiamo fatto bene ma purtroppo alcune cose non ci vanno dritte. Dobbiamo migliorare per fare punti».

CHIESA – «Sono contento, perchè è cresciuto molto in settimana. Dispiace non avere Vlahovic contro l’Atalanta ma avremo Milik e Kean, I ragazzi sono stati bravi».

TRIDENTE – «La strada da percorrere è quella di fare punti, ne abbiamo fatti pochi e dobbiamo lavorarci».

IL FUTURO – «Se ne parla tanto ma ora non esiste il problema Allegri, dobbiamo arrivare in Champions e in finale di Coppa. Perchè ci sono margini di miglioramento».

PAROLE BRANCHINI – «Chiedete a lui, lo stimo e lo conosco da 20 anni. Il problema per me non esiste e non è mai esistito, sono arrivato con l’obiettivo di confermare quello che è stato fatto, migliorare ciò che è stato l’anno scorso, e arrivare secondi vorrebbe dire essere migliorati».

The post Allegri alla Rai: «Grande amarezza, dobbiamo tornare a far punti. Dobbiamo arrivare in Champions e in finale di Coppa Italia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG