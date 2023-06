Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva dopo la conclusione della stagione della sua Juventus

COSA RIMANE ALLA JUVE – «Lascia tanto ad un gruppo di uomini che è arrivato alla fine di un’annata difficile. La dimostrazione del valore di questi ragazzi è la gara di Udine. Un impegno difficile che abbiamo però vinto, chiudendo così la stagione».

ALLEGRI STANCO – «No sono molto arrabbiato per quello che è successo. Il lavoro dei ragazzi non è stato valorizzato come avrebbe meritato».

STAGIONE DELLA JUVE – «La Juve è finita terza sul campo. Abbiamo giocato due semifinalie, poi tutto si può migliorare. Il prossimo anno proveremo a farlo».

FUTURO – «Io ci sono. Attendiamo che la società pianifichi il prossimo anno, dopo ci metteremo al lavoro».

