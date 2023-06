Tarik Muharemovic, difensore della Juve Primavera, ha così parlato del finale di stagione dei bianconeri: il messaggio

Tarik Muharemovic chiude un’altra stagione con un messaggio social. Il bosniaco ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato in quest’annata con la Juve Primavera.

IL MESSAGGIO – «Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ma sono orgoglioso di tutti e grato per un altro anno in bianconero».

