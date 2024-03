Massimiliano Allegri analizza così il momento della Juve nel mese passato: le dichiarazioni del tecnico bianconero

In conferenza stampa, così Massimiliano Allegri ha risposto alle domande sul momento dei bianconeri in questa prima parte di 2024

CROLLO MOMENTO CLOU – «Non sono preoccupato, ma siamo dispiaciuti per i punti persi questo mese. Siamo a marzo, nella parte finale della stagione e il primo obiettivo era arrivare ora nella migliori condizioni. Siamo secondi, stiamo lottando per la Champions e siamo in semifinale Coppa Italia. Gli obiettivi iniziali, ad oggi, li abbiamo raggiunti. Dobbiamo essere bravi ad arrivare in fondo, mancano 11 gare di campionato più due di Coppa Italia, sperando che siano 3 e fare il meglio possibile».

