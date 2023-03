Allegri annuncia: «Chiesa non convocato per Juve Verona. Ecco le sue condizioni». Le parole in conferenza stampa

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Verona. Le sue parole sulle condizioni di Chiesa.

COME STANNO GLI INFORTUNATI – «Chiesa è tranquillo, non è convocato. Ha questo fastidio, oggi ha lavorato bene ma sotto soglia del dolore. Domani non sarà della partita e lavora per essere martedì a disposizione. Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso, Di Maria sarà a disposizione. È importante averli tutti. Le sostituzioni saranno ancora più importanti perché andiamo verso il finale di stagione. Solo ad aprile abbiamo 9 partite».

