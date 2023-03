Infortunio Pogba, parla Allegri: «Ancora non so dire i tempi di recupero». L’annuncio in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Verona. Le sue dichiarazioni su Pogba.

INFORTUNIO POGBA – «Al momento non so dire i tempi di recupero e quando sarà a disposizione. Sta lavorando ma momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vedremo allenamento dopo allenamento come sta il ginocchio».

