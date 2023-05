A DAZN, Massimiliano Allegri ha commentato così l’ingresso in campo di Pogba nello spezzone finale di Juve Lecce.

POGBA – «È entrato bene. L’ho visto per la prima volta fiducioso. Ci ho parlato, è stata una stagione maledetta per lui. Non può giocare i 90 minuti ma lo sa anche lui. L’importante è che faccia come oggi quando entra. Nel calcio di oggi l’importante è entrare e determinare».

