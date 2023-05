Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato in zona mista dopo il successo dei bianconeri sul Lecce: le dichiarazioni

(inviato allo Stadium) – Nicolò Fagioli ha così parlato in zona mista dopo Juve-Lecce.

QUANTO ERA IMPORTANTE VINCERE – «Era importantissimo, i tre punti ci portano al secondo posto che è il nostro obiettivo stagionale».

GOL ANNULLATO A MIRETTI – «Mi dispiace perchè era il suo primo gol stagionale e lo aveva fatto anche bello».

PROSSIMI IMPEGNI – «Abbiamo uno scontro diretto domenica da vincere assolutamente, ci prepareremo al meglio per farlo. Dopo penseremo a giovedì».

DA LECCE AL LECCE – «Ci sono stati più minuti, più fiducia dal mister. Io sono migliorato a livello fisico e difensivo ed è la cosa migliore per me. La Serie B non era più facile ma era meno impegnativa a livello difensivo».

COSA E’ CAMBIATO CON I 15 PUNTI RESTITUITI – «Siamo felici di questa sentenza, ma anche quando non li avevamo dovevamo pensare ad andare in Champions. Ora siamo lì e dobbiamo combattere per arrivare al secondo posto».

DE SCIGLIO – «Dal campo non si capiva subito, poi abbiamo capito che si è fatto male male. Ci dispiace tanto, gli auguriamo una pronta guarigione perchè è un ragazzo per bene e gli vogliamo tanto bene».

REAGIRE AGLI ERRORI – «E’ stato difficile avere il peso del gol al Sassuolo e di non aver segnato al Bologna. Ma sono momenti in cui passano tutti. devi affrontarli a testa alta. Ho trovato grande supporto nel gruppo, nessuno mi ha fatto pesare nulla».

The post Fagioli in zona mista: «Vittoria importante, avviciniamo il secondo posto» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG