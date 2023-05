Massimiliano Allegri esalta Leandro Paredes: l’elogio del tecnico bianconero all’argentino dopo la vittoria sul Lecce

Massimiliano Allegri, a Dazn, ha così parlato della gara di Paredes e dei suoi ragazzi.

PAREDES – «Sono contento perchè ha fatto una gara importante davanti alla difesa, è stato più equilibrato rispetto a qualche tempo fa. Anche Bonucci ha fatto una gara importante, ai suoi livelli. Bremer ha giocato buoni palloni, deve fidarsi di più dei suoi buoni piedi. La vittoria è meritata contro un ottimo Lecce. Non sapevamo come si facesse a gioire per una vittoria, era da un mese che non si vinceva».

