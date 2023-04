Allegri: «Avevamo la possibilità di accorciare sul Milan». Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Max Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn della possibilità che aveva la Juventus di accorciare in classifica sul Milan. Ecco le parole del tecnico bianconero:

«Dobbiamo migliorarla. Non abbiamo fatto bene per 60′, poi dopo lo schiaffo abbiamo reagito. Era un passaggio importante, avevamo la possibilità di mettere le milanesi a 11 e 9 punti e non ci siamo riusciti. Ora abbiamo partite difficili, dobbiamo rialzarci, lavorare sulle cose non fatte bene e giocare spezzoni di partita in modo diverso».

