Come scrive stamani Tuttosport la sconfitta di Siviglia ha provocato ovviamente amarezza e tensioni difficili da gestire in casa Juventus. Infatti, nel dopo gara di giovedì, si sono alzati i toni e c’è stato un acceso scambio di opinioni tra Francesco Calvo, il responsabile dell’area sportiva, e Massimiliano Allegri.

Un confronto duro, si dice, dovuto alla delusione per l’eliminazione, ma anche ad altre dinamiche. Da una parte c’è Calvo, l’uomo nuovo, il dirigente al quale è stato affidato il compito di ristrutturare l’area sportiva, a cominciare dalla scelta del ds: quella decisione andrà a incidere anche sulla posizione della guida tecnica. Dall’altra parte c’è Allegri, l’uomo voluto da Andrea Agnelli per rilanciare un nuovo ciclo nel 2021: ciclo che, in due anni, ha portato a zero titoli. Ma Allegri è anche l’uomo a cui si è affidato John Elkann, qualche mese fa, al momento del terremoto che ha portato al cambio di Consiglio di Amministrazione e alla rivoluzione societaria. Non è forse un caso che il miglior momento della squadra sia coinciso con l’interregno tra la vecchia dirigenza e l’insediamento di quella nuova: quando Allegri e la squadra, insomma, erano soli contro tutti e avevano trovato una stabilità che poi si è persa.

