Palladino: «Rovella è il futuro della Nazionale». E sulla Juve…. L’intervista dell’allenatore del Monza a Sky

Palladino ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Rovella e del suo futuro. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Monza, finito nel mirino della Juve, dopo la vittoria col Sassuolo in rimonta.

ROVELLA – «Con Rovella parlo spesso, è un bravo ragazzo, gli voglio bene, stravedo per lui e voglio dargli qualcosa. La gratificazione di un allenatore è lasciargli qualcosa, mi piacerebbe che un domani si ricordasse di me e per questo gli dò spesso consigli su cosa migliorare e dove. Può migliorare tanto. È entrato bene, il suo percorso di crescita passa anche attraverso panchine e sostituzioni. È straordinario, il futuro della Nazionale. Gli ho fatto i complimenti a fine gara. Con questa mentalità può fare davvero grandi cose».

SE HA CONTROLLATO IL TELEFONO – «Non ancora, ci sono tanti messaggi da leggere e tante chiamate da fare…»

