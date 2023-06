Allegri-Calvo, torna il sereno in casa Juve? CorSport: «Fiducia reale, insieme anche altri due anni». Alla fine il tecnico potrebbe essere confermato

Secondo il Corriere dello Sport al netto delle voci di corridoio la Juventus e Massimiliano Allegri potrebbero continuare insieme per un altro anno, forse due. Sia Calvo sia l’attuale tecnico bianconero vogliono riportare la Juve in alto e, grazie a un confronto continuo, potrebbero farlo insieme nonostante qualche punto di vista diverso.

In tal senso la fiducia ribadita dallo stesso Calvo non sarebbe di facciata ma reale. Al momento dimissioni o esonero non sarebbero strade contemplate.

