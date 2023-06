Daffara: «Carica playoff, l’anno prossimo spero nella Next Gen. Montero ti smuove dentro». Le parole del portiere della Juve Primavera

Giovanni Daffara, portiere della Juventus che in questa stagione ha giocato sia in Primavera sia in Next Gen, è stato intervistato da Tuttosport.

PLAYOFF – Arriva la parte più bella e importante dell’anno. Siamo carichi, la stiamo vivendo benissimo, noi della Primavera ma anche quelli che sono arrivati a darci una mano dalla Next Gen.

PROSSIMA STAGIONE – Dove mi vedo? Ancora non lo so, mi auguro in Next Gen. Quest’anno è stato molto importante per me. Ho cambiato squadra, staff e compagni. Non è sempre facile entrare velocemente in un nuovo gruppo. Ci sono riuscito e sono felice per queste esperienze bellissime che faranno parte della mia carriera.

CONTRATTO AL 2026 – È stata una grande soddisfazione per me e per la mia famiglia. La firma mi ha dato tanta carica ma è importante rimanere con i piedi per terra

PORTIERI MATTI – Sì, confermo. Ma io portiere lo sono diventato quasi per caso. Ho cominciato come centrocampista alla Biellese, da bambino, ma la mia pigrizia in mezzo al campo mi ha portato alla porta. Come mio papà, che è arrivato fino all’Eccellenza anche lui con la Biellese.

BUFFON – Senza dubbio Gigi Buffon. È un idolo per me come per tutti i portieri italiani e non solo. L’ho incrociato qualche volta ma non ci siamo mai allenati insieme.

MONTERO – In questo periodo ci stiamo dedicando molto alla costruzione dal basso provando a sfruttare la grande qualità dei singoli in avanti. Dal punto di vista emotivo Montero ti smuove dentro, ti dà la carica senza farti però perdere l’umiltà. Con noi il mister cerca anche di avere un rapporto fuori dal campo. È presente, si fa sentire spesso. A un certo punto della stagione ci ha pure promesso una cena fuori alla terza partita vinta di fila

