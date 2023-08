Allegri coccola Vlahovic: «Buona partita, stiamo lavorando bene». Le dichiarazioni dell’allenatore nel post partita

Allegri ai microfoni di DAZN dopo Udinese Juve ha analizzato così la prestazione di Vlahovic.

VLAHOVIC – «Ha fatto una buona partita, veniva da un periodo in cui aveva giocato poco. Stasera è stato in campo parecchio e soprattutto nel primo tempo quando lo abbiamo messo in movimento è diventato importante. La differenza va fatta quando c’è la gestione della palla, sono cose su cui stiamo lavorando».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLEGRI A DAZN POST UDINESE JUVE

The post Allegri coccola Vlahovic: «Buona partita, stiamo lavorando bene» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG