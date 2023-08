Marotta non perdona Lukaku: «Tanta delusione. Se lo vedremo in Italia Dico questo». L’annuncio del dirigente dell’Inter

A Radio TV Serie A, su RDS, Beppe Marotta è tornato sul mancato ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. L’annuncio sull’attaccante ancora accostato alla Juve sul mercato.

MAROTTA – «L’operazione ha lasciato tanta delusione, per il resto è giusto che faccia la sua strada e noi la nostra. Adesso comincia a chiudersi una nuova strada, non ci sono molte alternative. Non penso che lo vedremo in Italia, ma non conosco le dinamiche del Chelsea. Le difficoltà dell’estate? Alla mia età solo il caldo mi toglie il sonno, non le vicende dei calciatori. è venuta meno un po’ di serietà, i giocatori oggi ti dicono sì, domani ti dicono no».

The post Marotta non perdona Lukaku: «Tanta delusione. Se lo vedremo in Italia Dico questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG