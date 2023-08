Weah Juve, debutto sufficiente: «L’emozione lo condiziona, niente fuochi d’artificio». Le pagelle dei giornali

Il debutto di Weah con la maglia della Juve in Serie A è stato valutato sufficiente da parte dei giornali sportivi italiani. Queste le pagelle dell’esterno americano.

Tuttosport voto 6.5 – La Juve pende a sinistra quando cerca di fare male per via della posizione mancina di Chiesa per cui l’americano viene sfruttato al minimo sindacale, ma quando è chiamato in causa zero banalità. Rimedia una botta.

Gazzetta dello Sport voto 6 – Prestazione sufficiente, forse condizionata dall’emozione del debutto. Diagonali e un paio di scatti da centometrista, esce dopo un tempo per un colpo.

Corriere dello Sport voto 6 – Tutti gli occhi sono per lui e Timothy parte prudente, alla ricerca di nuove sicurezze, senza fuochi d’artificio. Una sola sgasata sulla destra e anche un fastidioso pestone subito che lo frena.

The post Weah Juve, debutto sufficiente: «L’emozione lo condiziona, niente fuochi d’artificio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG