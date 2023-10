Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha così parlato a margine dell’evento Together A Black and White

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento Together A Black and White. Queste le parole dell’allenatore della Juve.

TOGETHER A BLACK AND WHITE – «Serata meravigliosa ed emozionante. Oggi pomeriggio è stato emozionante, abbiamo avuto un incontro con chi ha fatto la storia della Juve con tutti i giocatori. E’ stata una bellissima giornata che si conclude con questa serata meravigliosa».

ALLEGRI HA FATTO LA STORIA DELLA JUVE – «Sono contento e orgoglioso di poter far parte della famiglia Juventus. Non sapevo fino a ieri quanti derby avevo vinto. Preferisco arrivare a fine carriera quando mi diranno cosa ho fatto, forse è meglio… C’è sempre la paura che uno si voglia fermare, invece ho tanta voglia di dare e soprattutto di vincere che non è una cosa facile».

RESPONSABILITA’ DI PORTARE NUOVE COPPE AL MUSEUM – «Quando si lavora alla Juventus, è il bello della Juventus, bisogna vivere sotto presione con grande responsabilità. E’ questo che bisogna fare per cercare di ottenere altri successi. Quando sentire dire che la Juventus è sotto grande pressione…quando siamo in club come la Juve ci vuole pressione. E’ quella che stimola per fare bene. Alla Juve bisogna lavorare per ottenere massimi risultati. Su questo stiamo lavorando con una squadra competamente nuova, fatta di giocatori giovani e con meno esperienza con un futuro molto importante».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG