Allegri deluso da quei giocatori della sua Juventus: il tecnico bianconero si aspetta molto di più da loro. Il retroscena

Tuttosport parla di un Allegri deluso dal centrocampo della sua Juve, reparto dal quale stanno mancando gol e assistenze a ripetizione come capitato nella passata stagione. Ancora a quota 0 McKennie, mentre Rabiot appare essersi inceppato.

Max vuole però di più anche da Locatelli, che catechizza a ogni allenamento ricordandogli come abbia 5 o 6 gol nelle gambe (ne ha fatto solo 1 ad oggi). Fuori causa Pogba e Fagioli, in calo anche Kostic, anche Miretti e Cambiaso possono migliorare molto sotto l’aspetto degli inserimenti e del tiro da fuori, così come Weah, un altro dal quale ci si aspetta molto di più di quanto visto fino ad ora.

