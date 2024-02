Kroos Juve, una pista da tenere d’occhio quella che porterebbe il tedesco in bianconero: i due motivi per acquistarlo

Quello di Toni Kroos è uno dei nomi da monitorare per il mercato estivo della Juve, che guarda sempre ai parametri zero per rinforzare la propria rosa. Il tedesco non ha ancora rinnovato con il Real e potrebbe seriamente cambiare aria in questa fase di carriera.

Da Torino pensano al suo acquisto, che porterebbe forza e soprattutto esperienza ad una rosa alla quale, Allegri, non ha mai fatto difetto di essere inesperta nel lottare per traguardi importanti. Lo riferisce La Stampa.

