Riccardo Trevisani ha espresso il suo pensiero sugli obiettivi stagionali dell’Inter: le dichiarazioni sui rivali della Juve

Nel podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani parla così dell’Inter, rivale della Juve nella lotta per lo Scudetto.

LE PAROLE– «L’Inter vuole vincere il campionato, vuole vincere la seconda stella e di tutto il resto non gliene può fregare di meno. Sa quanto è difficile andare avanti in Champions, arrivare in finale. Il focus è sul campionato. Se in campionato sta con 10-12 punti di vantaggio va a Madrid in serenità facendo il turnover in campionato e non in Champions. In coppa l’Inter finora ha fatto il turnover. Se in campionato è a +10 mi aspetto che faccia la Champions con una cazzimma simile allo scorso anno o simile a quella di questo campionato. 19 vittorie su 23 partite, stanno facendo il Napoli dello scorso anno, va sui 100 punti».

