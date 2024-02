Bremer via dalla Juve? In Inghilterra puntano il difensore brasiliano e preparano l’offerta: tutti i dettagli sul mercato

Quello di Gleison Bremer è uno dei nomi che potrebbero infiammare il mercato della Juve in estate. Il brasiliano piace e non poco al Manchester United, che punta su di lui per rinforzare ulteriormente la propria difesa.

I Red Devils sarebbero pronti a fare un’offerta importante, ma secondo quanto evidenziato da fonti inglesi il giocatore non è sicuramente tra i primi cedibili in quel di Torino. A meno che non arrivino offerte da 70 milioni (prezzo fissato per il cartellino) in su…

